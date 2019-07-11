庫存大減助油價飆漲 降息前景推升金價

2019-07-11 07:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周三飆漲至逾一個月來的最高水準，因美國庫存驟降。金價走高，因美國聯準會（Fed）鞏固市場對降息的預期，壓低美元。

布蘭特原油期貨上漲2.85美元或4.44%，結算價報每桶67.01美元。西德州原油期貨上漲2.60美元或4.50%，結算價報每桶60.43美元。

大型石油公司在墨西哥灣風暴來臨前，削減近三分之一的海上石油產量。美國能源資訊署（EIA）的資料顯示，截至7月5日當周，美國原油庫存減少950萬桶，遠高於分析師預測的減少310萬桶。

德國商業銀行石油分析師Carsten Fritsch表示：「庫存降幅遠超過預期，推升油價。進口下降，煉油廠產能利用率達到今年年初以來的最高水準，讓庫存大幅減少。」

金價周三上漲逾1%，主因Fed主席鮑爾的國會證詞和會議紀錄強化投資人的降息預期，使美元走跌。

黃金現貨上漲1.2%，至每英兩1,414.60美元，盤中觸及1,417.20美元高點。美國黃金期貨上漲0.9%，結算價報每英兩1,412.50美元。

U.S. Global Investors首席交易員Michael Matousek表示：「前幾天金價回落，但鮑爾的談話為降息鋪路，投資人開始買進黃金。」