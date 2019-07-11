美元下跌 Fed主席證詞和會議紀錄強化降息預期

2019-07-11 07:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美元周三下跌，美國聯準會（Fed）主席鮑爾在國會的證詞對美國經濟前景持悲觀看法，稱貿易不確定性和對全球成長的疑慮持續對美國經濟施加壓力 。鮑爾的談話增強市場對Fed在本月底決策會議降息的預期，美元兌歐元和日圓觸及日內低點。

DXY美元指數下跌0.4%，至97.097。美元兌日圓跌0.4%，至108.43日圓，美元兌瑞郎下跌0.5%，至0.9892瑞郎。歐元兌美元上漲0.4%，至1.1252美元。

鮑爾表示，經濟仍有下行風險，包括貿易戰打擊企業投資且通膨力道微弱，因此Fed將採取適當行動，維持經濟擴張，這番談話強化市場對Fed最快本月底進行十年來首次降息的預期。

經濟學家Paul Ashworth表示：「鮑爾的證詞顯示，儘管最近舉行的G20峰會後貿易戰休兵，美國6月就業大幅成長，但Fed準備推進在本月底降息。我們原本預測，這些積極的進展會說服Fed延到9月才降息。」

投資人對Fed本月降息50個基點的預期降低，但由於通膨疲軟及美國企業受美中貿易戰衝擊的疑慮持續加劇，市場仍預期Fed將降息25個基點。

Fed周三公布的6月決策會議紀錄，也呼應鮑爾的說法。會議紀錄顯示，6月18日至19日的會議中，Fed首次提及短期內降息的可能性，多位決策官員示，應降息以緩衝貿易戰的影響並推升通膨。

Allianz Investment Management高級投資策略師Charlie Ripley表示，Fed會議紀錄支持短期內降息的預期。