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Fed鞏固降息預期 那指創收盤新高 標普盤中突破3,000點

2019-07-11 07:02經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股周三收漲，主因聯準會（Fed）主席鮑爾的談話鞏固市場對本月降息的預期；標普500指數盤中一度升穿3,000點大關，為史上首見。道瓊指數也改寫盤中新高，那斯達克指數則締造收盤紀錄。

道瓊工業指數上漲76.71點或0.29%，至26,860.2點；標普500指數上漲13.44點或0.45%，至2,993.07點；那斯達克指數上升60.80點或0.75%，至8,202.53點。

Fed主席鮑爾在眾議院金融服務委員會作證，他表示，Fed隨時準備採取適當行動，支持美國有史以來延續最久的經濟擴張。

標普500指數開盤後升穿3,000點大關，收在2,993.07點，略低於該水平。Cherry Lane Investments的合夥人Rick Meckler說：「利率下調往往對股市有利，所以今日股市創新高並不意外。但美股牛市已經持續很長時間了，我認為，在沒有任何跡象表明企業獲利能夠保持強勁的情況下，願意投入大量新資金的投資人可能不多。」

亞馬遜、微軟、蘋果均上漲，對美股提振最大。

鮑爾指出，川普政府與中國和其他經濟體的貿易衝突造成的影響尚不明朗，全球經濟普遍疲軟，使美國經濟前景蒙上了一層陰影。

此外，Fed6月會議紀錄顯示，多位決策官員認為如果經濟風險沒有緩解，將需要迅速推出更多刺激措施。受此影響，股市漲幅一度擴大。

鮑爾發表談話後，包括銀行在內的標普500金融股指數下跌0.5%。

投資者表示，今年美股上漲的主因是fed的利率政策前景轉趨鴿派。Inverness Counsel的首席投資策略師Tim Ghriskey表示：「近期股市上漲，因投資人預期Fed將降息延續經濟復甦。鮑爾多次提到，Fed的政策任務是透過實現充分就業和控制通膨來維持經濟復甦，這兩點他們都做到了。」

Fed鞏固市場對降息的預期，美股周三全面上揚。 路透
Fed鞏固市場對降息的預期，美股周三全面上揚。 路透
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