時代的眼淚~ 墨西哥產線送走最後一輛金龜車

2019-07-11 00:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



福斯經典車款金龜車（Beetle）於1938年問世後曾經風靡全球，無奈不敵休旅車當道，最後一輛金龜車10日在墨西哥普埃布拉工廠下線後，80年的風華走入歷史，未來福斯將把生產重點擺在電動車及其他車款。

在金龜車停產後，福斯打算將普埃布拉的廠房的資源，轉為生產定位在Tiguan之下的小型休旅。金龜車的全球累積銷量超過2,270萬輛。

時光回到80年前，希特勒在二戰時想讓汽車普及，希望生產一輛德國民眾人人都負擔得起、售價不超過1,000馬克的「國民汽車」，因此請來奧地利工程師費迪南．保時捷（Ferdinand Porsche），打造一輛五人座、後置氣冷引擎，容易保養維修、且堅固耐用的汽車，金龜車因而問世。

起初金龜車是軍民兩用，二戰後英國當局接手，重塑品牌，淡化其不名譽的納粹形象，成了德國戰後經濟復興、中產階級榮景的象徵。到了1960年代，由於價格低，僅1,799美元，且廣告標語切中人心，金龜車成了美國嬉皮文化的象徵。

金龜車最主要的市場是美國，隨著1968年迪士尼電影「萬能金龜車」上映，美國銷量達到56.35萬輛的頂峰。金龜車雖於1998年後陸續改款，但已難再現往日榮景，到2017年的交車量僅剩1.516萬輛，不到轎車Jetta交車量的七分之一。

獨立汽車分析師及汽車歷史學家瓦根維奇說，市場已經向前走，年輕人不懂金龜車的意義，嬰兒潮世代對於1960年代的懷舊感也漸漸消失。此外，逐漸步入老年的嬰兒潮世代，如今也需要車身較高、上下車更方便的車輛。在這方面，休旅車才符合需求，金龜車因此不再受青睞。

但金龜車最後生產地墨西哥，可能會成為保存金龜車的聖地。在墨西哥市外圍一處丘陵地庫奧特佩克，這裡許多人仍鍾情原版樸實無華的金龜車，讚揚它的經濟實惠、容易保養維修。

綠白烤漆相間的原版金龜車，在墨西哥市用來當計程車，但當局在2012年停止對金龜車發計程車執照，意味著現在路上跑的是白牌金龜計程車，但警察也很少抓。目前金龜車的需求仍很高，因為許多人自孩提時代，就看著金龜計程車滿街跑。

但墨西哥金龜車熱潮也可能告終，因為零件愈來愈稀少。當地修理老金龜車的知名車廠業主說，由於很多零件已不再生產，只能從報廢車上取得「殺肉件」。