「周日恐慌症」引焦慮 周末禁收郵件防過勞

2019-07-10 23:55 經濟日報 實習編譯廖文楷╱即時報導



許多主管習慣利用周日結束前的幾小時，梳理待辦工作、向同事分享專案點子、或要求下屬彙報現況，好為新的一周做準備。然而，這往往讓下屬在周日晚上就提前進入工作狀態，甚至引發美國勞工所稱的「周日恐慌症」。

職場專家說，這種工作干擾私生活的情形，已成為「工作倦怠」的主因。世界衛生組織（WHO）在最新版國際疾病標準手冊中詳加描述「工作倦怠」，並將其定義為「一種長期處於工作壓力，卻無法成功處理的症候群。」

研究人員指出，智慧型手機與工作通訊軟體的盛行，讓人們產生不切實際的期望，以為工作者能夠輕易地從私生活轉換到工作軌道上。

芝加哥地區心理健康中心Yellowbrick今年4月的一份調查指出，2,059名23-38歲的受訪成年工作者中，有62%認為透過電郵、工作通訊軟體全天候待命，讓人備感壓力。一份維吉尼亞科大、理海大學、科羅拉多州立大學的近期研究發現，即便只要求員工在工作以外的時間檢查電子郵件，都會讓員工感到焦慮，產生危害健康的負面影響。

微軟在2018年的研究，解釋了為何如此。研究人員分析數萬名美國企業管理階層在周日寄電子郵件的習慣，發現上司每多花一個小時上網，下屬就要在正常工作時間以外多工作20分鐘。

即便只在周日最後幾小時工作，仍令人備感焦慮。這種現象十分普遍，以致網路社群主題標籤「#周日恐慌症（Sunday Scaries）」一夕爆紅。Linkedin（領英）商業社群網站去年秋天調查1,000名成年工作者，發現80%曾有在周日晚上備感工作壓力的經驗，千禧世代年輕人更高達91%。

一些僱主正設法解決這種工作和私生活不分的情形。位於美國南卡羅來納州的電信公司Bandwidth實行一項強制休假政策，要求包括執行長在內的700名員工在休假時停下手邊工作，並在必要時提供資源協助。

健康顧問公司Vynamic建立一套電子郵件工具zzzMail，這套系統會把晚上10點後收到的郵件都轉移至儲佇區，隔天早上6點後才能開啟。

Vynamic執行長迪尤（Jeff Dill）說：「擁有一段計劃好的「解脫時間」，能夠讓你更清楚地作出判斷，只要事情能夠留到隔天上午在處理。而我們發現其實99%的事情都能留到隔天在處理。」

然而，有些人認為下班後收發電子郵件仍有其必要。去年美國紐約市議員提案修法，欲禁止僱主在正常工作時間以外，要求員工檢查或回覆電子通訊軟體。但這項提案受到商業團體反對而遭擱置。

提案的聽證會上，貿易協會Tech:NYC的代表羅薩諾（Bryan Lozano）說，科技糢糊了私人時間和工作時間的分野，硬性的上班時間規定已不切實際，企業透過遍佈世界各地的員工，得以全天候運作。