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創投淘金熱延燒 科技公司「黃金年代」來臨

2019-07-10 23:52經濟日報 實習編譯廖文楷╱即時報導

根據道瓊VentureSource發布的報告，創投產業在第2季持續出現淘金熱潮，數量持續增加的創投基金，希望能投資到未來科技明星，因而對愈來愈多公司投入大筆資金。

這份報告指出，創投業者達成1416筆投資案，入股金額達到315.8億美元，是歷來第四高。本季募資金額雖微幅低於今年第1季，但投資案數量數年來首度成長，較上季增長7%。

創投基金資助新創企業，希望這些業者有朝一日成為下一個亞馬遜（Amazon）或微軟（Microsoft）。這些創投基金幫助Lyft或Airbnb等新創公司觸及數十億估值，雖然這些估值並不一定會轉換在公開市場。目前Lyft的股價仍低於掛牌價。投資人對於共享辦公室WeWork賠錢的出租生意抱持懷疑，並將影響其今年稍後掛牌上市。

然而，根據VentureSource，今年超越肉類公司（Beyond Meat）和Pinterest也首次公開發行（IPO）且股價一路上漲。優步（Uber）今年的IPO也幫助創投市場復甦。

報告指出，今年第2季有229起投資案出現創投公司退出投資，寫下所謂的流動性事件記錄。

VentureSource表示：「縱觀來看，這些指標描繪了蓬勃發展的創投生態系統景象，這也促成了美國科技公司眼下的『黃金年代』。」

中型規模的投資同樣在第2季竄升，達到800萬美元，是2000年第4季以來新高。

根據報告，本季最大筆的募資由無人車新創GM Cruise達成。GM Cruise是通用汽車（GM）旗下的子公司，正在創造一個運用自駕車的共享駕駛事業。VentureSource表示，GM Cruise獲得11.5億美元的權益融資成長，5月估值達190億美元。

報告指出，創投項目和金額最大的部分是資訊科技產業，454筆投資總值達86.8億。流程機器人自動化軟體公司UiPath拔得頭籌，達5680萬美元。

VentureSource指出，位居第二的領域是商業與金融服務業，達成317筆總計72.3億美金的投資。其中，總部位於舊金山的Social Finance募集最多資金。

報告指出，健保則是第三受歡迎的領域，305筆募資共籌集68.7億美元。

美國創投公司中最活躍的投資者是Y Combinator，共投資27筆，而恩頤投資（New Enterprise Associates）有25筆。GV位列第三，達成22筆。

舊金山LyftIPO

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