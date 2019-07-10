Fed主席鮑爾眾院證詞要點

2019-07-10 23:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）主席鮑爾10日赴國會眾議院發表經濟證詞，他表示貿易政策和全球成長顧慮「持續壓抑美國經濟展望」，Fed隨時準備「必要時採取行動」維持經濟擴張。這番話強化市場對Fed本月底降息的預期。

以下是他證詞的要點：

● 貿易不確定性和全球經濟顧慮，持續壓抑美國經濟展望

● Fed將採取適當行動，維持經濟擴張

● 美國經濟成長展望仍紮實、就業市場仍強

● 通膨雖可能升回2%目標，但仍有通膨疲弱期比預期長的風險