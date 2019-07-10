鮑爾證詞預告Fed月底降息？分析師這麼看

2019-07-10 23:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）主席鮑爾10日赴國會眾議院發表經濟證詞時表示，貿易政策和全球成長顧慮「持續壓抑美國經濟展望」，Fed隨時準備「必要時採取行動」維持經濟擴張。這番話強化市場對Fed本月底降息的預期。

華爾街分析師接受路透訪問時，對鮑爾的最新經濟證詞表示以下看法：

●紐約Lenox財富顧問公司投資長David Carter：

外國經濟成長展望仍不明且貿易顧慮揮之不去，單憑這點就可能支持Fed降息，即使只是預防措施。

只要通膨仍溫和，鮑爾就有空間降利率。至於究竟要降息1碼（0.25個百分點）或2碼市場才會滿意，不得而知，無論如何，我們相信本月會降息。

●匹茲堡Bokeh資本夥伴公司投資長Kim Forrest：

人人都擔心全球貿易，貿易衝突已拖慢全球經濟成長，在那個問題解決之前，Fed或許會變得更寬鬆。

●北卡羅來納州夏洛特市獨立顧問聯盟投資長Chris Zaccarelli：

鮑爾在闡述為何預防性的降利率很重要，由此看來7月降息的可能性已大增，儘管美國6月就業報告很強。正因如此，股市和債市都有反應。

鮑爾指出企業投資已減緩，這正是促使他認定有必要採取預防性降息的原因。他看來相當鴿派，許多用詞都比原先更偏向寬鬆。

●紐約National Securities首席市場策略師Art Hogan：

有幾點比上次政策聲明更偏鴿派，支持Fed可能在7月降息的觀點。貿易顧慮和亂流仍在，但第2季經濟成長步伐已放慢，使此刻降利率顯得更適當。

重要的一句是，Fed仍表示「必要時會採取適當行動」，維繫經濟成長。儘管6月就業數據比5月好，但現在主要顧慮不在就業市場，且Fed不只看一份資料，第2季經濟成長確實在減緩。所以Fed確實令人覺得傾向寬鬆。不過，月底Fed開會前，仍有許多經濟報告將陸續出爐，包括本周的通膨數據，未來數周的房市報告，外加企業財報，都可能對Fed下一步產生影響。

●華盛頓Tempus公司資深外匯交易員Juan Perez：

現已有經濟證據顯示美國經濟展望不那麼強，Fed終究得出手，而他們此刻已唱鴿調。這會造成美元受創。

●紐約巴克萊公債策略師Michael Pond：

鮑爾證詞中的「不確定性持續」成為市場目光焦點，導致市場認為光是不確定性，而不是未來出爐的數據，就足以促使Fed在本月底採取行動，比方說降息0.25個百分點。也因此，我們看到美國公債出現牛市陡峭（bull steepening，即短債殖利率降得比長債殖利率快，反映貨幣刺激措施可彌補成長減緩）、股價反彈。

鮑爾的證詞的確導致市場認為Fed將採取預防性降息行動。倘若經濟惡化而Fed降息，這麼做只是抵銷成長減弱；但若成長尚佳而他們降息，那就會促使市場認為降息是為防患於未然，這可能使風險性資產行情大受鼓舞。

●芝加哥Cresset資本管理公司投資長Jack Ablin：