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日、台壽險商大買美公司債未避險 匯損曝險大

2019-07-10 16:54經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國聯準會（Fed）貨幣政策轉鴿派，若果真啟動降息循環，導致美元走貶 ，那麼日本、台灣等大買美國公司債追求收益、卻未規避匯率波動風險的亞洲壽險公司，可能就糟糕了。

財經新聞網站MarketWatch報導，「股神」巴菲特有一句名言：「唯有退潮時，才知誰在裸泳。」這些壽險公司可能面臨這種窘境。

亞洲壽險公司的投資作風素以保守著稱，但分析師指出，這些壽險公司為了追逐更高的收益，已累積了為數可觀的「裸」（未採取避險措施）債券部位，一旦美元匯率直直落，可能蒙受損失。

市場預期Fed未來一年可能降息四次，分析師表示，倘若Fed果真加入歐洲央行（ECB）等主要央行鬆綁貨幣政策的行列，美元目前位居的高檔也將難以為繼。自從6月Fed會議過後，美元對亞洲貨幣已從高峰回落。不過，由於上周五就業數據顯示美國就業市場韌性仍強，美元近幾個交易日已稍微收復失土。

今年來新台幣對美元貶0.9%，目前報價約31.172台幣兌1美元；日圓同時期對美元挺升1.4%，目前報價約108.765日圓兌1美元。

FactSet資料顯示，年初迄今ICE美元指數仍漲1.4%，但已比今年高點下滑約1%。

外國壽險公司是美國投資級公司債的大買冢。台灣保險事業發展中心（TII）的數據顯示，台灣的人壽保險公司3月份持有約5,500億美元的外國資產，約占其總資產的70%。根據日本生命保險協會（LIAJ）的資料，日本人壽保險公司4月份持有價值超過8,600億美元的外國資產。

這些外國證券大致以美元計價的美國公債、公司債和其他高信評固定收益似的證券為主。外交關係協會（CFR）資本流動專家Brad Setser說：「除了美國之外，很難找到收益率達4%至5%的地方。 」

日本利率極低，台灣國內債市規模較小，已迫使日、台兩地的金融機構朝海外追逐收益更高的投資工具。

MarketWatch報導指出，台灣的壽險公司尤其積極累積外幣債券部位。多家壽險公司持有的外國資產已超出監管當局規定的45%上限，有時業者會透過買進與美國公司債指數連結、在台灣掛牌但以美元計價的指數股票型基金（ETF），來避開這些限制。

然而，國外投資部位龐大，意味多家壽險公司面臨匯率波動衍生的潛在風險，海外投資收益可能因匯率波動迅速化為烏有。壽險業者要減輕匯率劇烈波動的風險，通常會採取一些避險措施，例如買進3月期遠期外匯合約，基本上就是提前在某個日期售出美元、買進本國幣。

但Brown Advisory固定收益部門主管Thomas Graff指出，過去幾年來，美國與其他已開發市場的短期利率差距甚大，已升高為美元資產買購買外匯避險合約的成本，高到可能把投資美國公司債市場的投資利得一筆勾銷，以至於愈來愈多壽險公司願意冒著承擔日益升高的匯率風險，指望美元會保持在2018年中以來所見的高檔。

這種所謂的「裸投資」，也就是買進資產的同時並未對外匯波動做避險，去年來日益盛行，當時Fed鷹派立場鮮明，美國經濟也相對強勢，協助支撐美元。持有美元計價債券的外國投資人可望因美元走強而受惠。

CIBC Capital Markets北美外匯策略主管Bipan Rai說：「這種隱含的避險成本，對日本、歐元區等地的資產管理者而言是不利的，所以，我們不會訝異壽險業者可能避險不足。」

因此之故，一旦美元走貶，通常槓桿率高的壽險公司，也可能暴露於損失沉重的風險之中。

花旗銀行美國投資級信用策略主管Daniel Sorid估計，台灣壽險公司約五分之一的債券投資未做某種避險措施。

日本最大壽險公司日本生命保險（Nippon Life Insurance Co.）表示，約40%的投資未避險。

Setser說，萬一美元急遽貶值，可能迫使壽險公司「回補」未避險的債券部位，方法是透過換匯交易或遠期合約，產生相當於本幣走強的效果。這麼一來，可能擴大美元貶值造成的痛楚。

PineBridge Investments全球信用與固定收益主管Steven Oh說，在日圓這種規模大且流動性強的匯市，避險活動對市場的影響力通常甚微；但韓元和新台幣的流動性相對較小，避險活動就可能暫時導致匯率出現顯著的變化，若是壽險公司一窩蜂行動，尤其明顯。

分析師警告，日本、台灣等壽險公司大買以美元計價的外國資產，但匯率避險不足，一旦美...
分析師警告，日本、台灣等壽險公司大買以美元計價的外國資產，但匯率避險不足，一旦美元急貶可能蒙受重大損失。美聯社
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