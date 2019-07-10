義大利擴大支出 長年期國債續熱賣

2019-07-10 15:04 台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導



義大利政府多年來因擴大支出以避免衰退，卻累積出多達2兆英鎊的債務，超過GDP（國內生產毛額）130%之多，債台高築問題遠比英國脫歐嚴重，甚至可能引爆下一次歐元危機。義大利民粹政府不顧歐盟委員會的擔憂，不願意降低支出，持續發債撐住經濟，發行50年期國債，市場投資人也持續買單。

高國債低成長

根據《英國廣播公司》報導，歷經70、80年代的消費狂潮，加上管理不善，義大利國債已經是全球第三大，早就不符合歐盟委員會針對歐元區國家的債務規則。義大利央行總裁維斯科同意義大利國債太高，需要解決。他也點出，過去20年義大利政府極力避免衰退，但是經濟成長幅度卻很小。

經濟成長不夠好，但減少公共支出、稅改的解決之道卻不被義大利民眾、政府採納，主要是民眾深覺陷在低薪與越來越高的物價的環境中，痛苦指數越來越高。維斯科說，增加基礎建設的公共支出是拯救義大利經濟的最安全的方法。

財政影響歐盟國家

不過，歐盟委員會卻不認同義大利持續擴大支出的做法，認為在當前歐元區國家與全球金融市場有高度關聯性情況下，義大利政府財政管理過度鬆散是不可行的，這也是義大利債台高築的關鍵。

義大利國債主要買家多是義大利銀行，但歐洲等其他地區銀行也持有明顯的比例。如果外界對義大利國債疑慮升高，就會加重義大利政府借貸成本，增加還債風險。歐盟委員會擔心義大利國債問題，是因為義大利是歐元區主要國家，卻擔不起帶動經濟成長重擔，經濟實力比較強的德國、法國現在成長動能也開始趨緩。

市場買單50年期國債

不過，義大利民粹政府無意改變發債撐經濟的做法，而市場投資人在全球央行吹降息風的氛圍下，仍持續買進義大利國債。根據《彭博》報導，義大利政府9日賣出殖利率僅2.85%的50年期國債，卻吸引到175億歐元買盤。

倫敦荷蘭合作銀行利率策略主管理麥圭爾在接受《路透》表示，美國聯準會與歐洲央行貨幣政策可能更加寬鬆的市場預期心裡下，有利於義大利國債銷售。超過一半的歐元區債券殖利率都是負值，因此對市場對殖利率維正的債券需求更強，這表示短期內義大利償債風險不至於提高，危機爆發機率偏低。

義大利央行總裁維斯科承認國債太高。（photo by WEF under Creative Commons license） 分享 facebook

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