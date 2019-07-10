墨比爾斯：日韓貿易戰短期無解

2019-07-10 10:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



知名投資人、有新興市場教父之稱的墨比爾斯（Mark Mobius）對日韓貿易戰發出警告，認為短期內問題很難解決，投資人要有心理準備。

墨比爾斯回覆彭博資訊的問題時說：「除非美國試圖介入協調，否則我們看不到輕易的解決方案。」他說：「科技公司因而將持續容易受傷。投資人必須謹慎選股同時深入研究來辨明哪些業別和公司曝險最高。」

墨比爾斯認為南韓公司在日本加強制關鍵耗材出口南韓之後，必須找到替代來源，「雖然不容易，但可以做到。」