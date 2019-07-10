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這個單人座電動車廠被華爾街看上了 股價單日飆漲34％

2019-07-10 09:33經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

生產電動三輪車、總部在加拿大溫哥華的車廠Electra Meccanica受到華爾街青睞，被喊進的目標價是現價的三倍以上，受此消息激勵，周二（9日）股票一度飆漲38%

Electra Meccanica周二收盤漲幅略為收斂到33.6%，報3.14美元。

Roth Capital Markets分析師Craig Irwin 9日在發客戶的報告中，開始加入這支微型市值股票，將之評級「買進」，並設定目標價在7.5美元。此價位在所有彭博追蹤的分析師中是最高的，而且是未飆漲前8日收價的三倍以上。

市場因為此一看多評價，爭相追捧這家目前專注生產電動三輪車的加國小車廠。今年以來，這支在那斯達克交易所代號SOLO的股票，已經上漲超過177% 。

Electra Meccanica的旗艦車款SOLO，預定今年稍後開始量產。Irwin在報告中說：「公司需求展望相當好，到4月20日為止預購量已達23,340輛。」他還看好該公司2021年要推出的Tofino兩人座電動車，認為價售訂在5萬美元的這款車，市況將大好，可望成為Electra Meccanica獲利動能。

Electra Meccanica生產的電動三輪車SOLO。彭博資訊
Electra Meccanica生產的電動三輪車SOLO。彭博資訊
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華爾街加拿大溫哥華電動車
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