豪有錢 ！中國借給全球5兆美元 占全球經濟產出6％
南華早報報導，根據德國智庫「基爾世界經濟研究院」（Kiel Institute for the World Economy）上周發布報告的最新估算，全球各國對中國的負債在2000年到2017年間成長10倍。
在2018年，全球各國積欠中國政府的債務超過5兆美元，或約全球經濟產出的6%，遠高於2000年代初期的5000億美元，或約全球經濟產出的1%。
分析師一直認為，中國借款給外國的資訊並不透明，尤其是沒有經濟影響力的低收入國家。中國有許多海外放款不經過國際銀行體系，雖然85%都是美元計價的借款，但經常由中國銀行業者發放給中國海外包商，以避免直接撥付給借貸國政府。
這樣一來就不必向國際清算銀行（BIS）進行跨境通報。因此，中國有許多對外放款完全未列入國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）的官方統計資料當中。
基爾世界經濟研究院估計，國際貨幣基金和世界銀行只獲悉中國海外放款的50%。
基爾世界經濟研究也說，中國海外放款快速增長。研究顯示，在2017年前，有80%的新興或開發中國家接受中國官方的補助或貸款。他們對中國的欠款共達3800億美元，相較下，積欠由全球最富裕22個國家組成的巴黎俱樂部僅2460億美元。
根據該研究院分析師，以國內生產毛額（GDP）占比為標準，中國官方資金的前五大借貸國為吉布地、東加、馬爾地夫、剛果共和國和吉爾吉斯。
基爾世界經濟研究院的報告顯示，中國未清楚揭露訊息是因為經常借款給正經歷政治和經濟危機的國家，例如委內瑞拉、辛巴威和伊朗，引發債權永續性以及中國用意為何的問題。
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