豪有錢 ！中國借給全球5兆美元 占全球經濟產出6％

2019-07-10 08:44 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



南華早報報導，根據德國智庫「基爾世界經濟研究院」（Kiel Institute for the World Economy）上周發布報告的最新估算，全球各國對中國的負債在2000年到2017年間成長10倍。

在2018年，全球各國積欠中國政府的債務超過5兆美元，或約全球經濟產出的6%，遠高於2000年代初期的5000億美元，或約全球經濟產出的1%。

分析師一直認為，中國借款給外國的資訊並不透明，尤其是沒有經濟影響力的低收入國家。中國有許多海外放款不經過國際銀行體系，雖然85%都是美元計價的借款，但經常由中國銀行業者發放給中國海外包商，以避免直接撥付給借貸國政府。

這樣一來就不必向國際清算銀行（BIS）進行跨境通報。因此，中國有許多對外放款完全未列入國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）的官方統計資料當中。

基爾世界經濟研究院估計，國際貨幣基金和世界銀行只獲悉中國海外放款的50%。

基爾世界經濟研究也說，中國海外放款快速增長。研究顯示，在2017年前，有80%的新興或開發中國家接受中國官方的補助或貸款。他們對中國的欠款共達3800億美元，相較下，積欠由全球最富裕22個國家組成的巴黎俱樂部僅2460億美元。

根據該研究院分析師，以國內生產毛額（GDP）占比為標準，中國官方資金的前五大借貸國為吉布地、東加、馬爾地夫、剛果共和國和吉爾吉斯。