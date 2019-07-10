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供應商因貿易戰外移 利豐警告中國工廠面臨存亡危機

2019-07-10 08:28經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

彭博資訊專訪全球最大的消費品供應商利豐。利豐表示，美國零售商在緊張的貿易局勢下加速移出中國，中國的工廠正變得「緊張和絕望」，面臨存亡危機。

利豐執行長馮裕鈞說，中國將有更多工廠關閉，因為打亂了全球供應鏈的貿易戰加速企業出走。利豐在亞洲為沃爾瑪、Nike等全球零售巨擘規劃、採購和運輸消費品，而美國客戶正在敦促利豐將生產轉到中國以外地區。

馮裕鈞告訴彭博：「美國客戶肯定非常非常擔心。大家本來就利潤微薄，而且大多數公司在中國的生產占比很高。」美國總統川普加徵關稅到25%，為經營帶來很大壓力。

彭博表示，一頭連接美國零售巨頭，一頭連接低成本的亞洲工廠，作為中間人，利豐對於貿易戰引發的全球大轉移具有獨特的第一手認知。雖然美國和中國已要恢復談判，但越來越多的跡象表明，長期依賴中國作為世界工廠的全球供應鏈正在發生永久性的改變。

英特爾已經表示正在評估其全球供應鏈，蘋果和亞馬遜等其他企業據了解也進行同樣的研究調整。

馮裕鈞說，匆忙出走中國的美國零售商已經拿下了越南所有的製造產能，「越南已經滿了，完全滿了，已經沒有額外產能可以再接納其他公司。」

美商出走讓中國工廠正在絕望地降低報價，馮裕鈞認為這是歐洲和日本的消費品牌的好機會。利豐正在建議公司美國以外的客戶抓住機會利用中國此時成熟的供應鏈和更低的成本。

利豐總部位於香港，很大程度上依賴世界兩大經濟體之間的貿易來賺錢。2015年，該公司的中國採購量占比為59%，今年將首次降至不到一半。

利豐執行長馮裕鈞。 彭博資訊
利豐執行長馮裕鈞。 彭博資訊
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