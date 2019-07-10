油價受中東緊張局勢支撐 美元反彈打壓金價

2019-07-10 08:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周二上漲，中東緊張局勢和石油輸出國組織（OPEC）減產協議支撐油價，但美中貿易爭端限制油價漲幅。金價周二小幅走高，投資人正等待本周聯準會（Fed）主席鮑爾的證詞和6月會議紀錄。

布蘭特原油期貨收漲0.05美元或0.08%，結算價報每桶64.16美元；西德州原油期貨收漲0.17美元或0.29%，結算價報每桶57.83美元。

OPEC和盟友同意將減產協議延長至2020年3月，加上伊朗核協議的爭端，讓布蘭特原油價格今年以來飆漲近20%。

外媒報導，伊朗武裝部隊總參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri）周二表示，英國扣押伊朗的油輪，伊朗不會「沒有回應」。

伊朗和美國的緊張局勢升溫，歐盟周二敦促伊朗勿提高濃縮鈾純度，因此舉違反2015年核協議。美國去年退出該協議，並對伊朗重新實施制裁。

美中貿易戰削弱全球經濟成長前景，抑制油價漲勢。市場關注Fed主席鮑爾周三起在國會就貨幣政策進行為期兩天的聽證會。Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「投資人仍在經濟成長放緩疑慮和伊朗地緣政治風險升高之間權衡。」

金價周二小幅上揚，市場聚焦Fed6月會議紀錄以及Fed主席鮑爾周三起在國會的聽證會。

黃金現貨上漲0.1%，至每英兩1,397.20美元。美國8月黃金期貨持平，報每英兩1,399.50美元。

市場普遍預期Fed將在本月底的利率決策會議降息，推升美元走高；RJO Futures市場策略師Alex Turro表示：「美元反彈，壓低金價。」

儘管金價跌破1,400美元的關卡，但前景依然樂觀。分析師認為，中東緊張情勢、美中貿易戰和央行降息前景，將為金價提供支撐。