美元連漲三天…墨西哥披索重貶 英鎊創兩年多低點

2019-07-10 07:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美元連續三天上漲，墨西哥披索因財政部長突然辭職而重貶。英鎊跌至逾兩年最低。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.1%至97.489，至三周來最高，市場在觀望聯準會（Fed）鮑爾周三的國會證詞。

墨西哥財政部長Carlos Urzua突然辭職之後，墨西哥披索一度重貶2.3%；Urzua表示辭職理由是政府內部的利益衝突和政策分歧。

英鎊跌至2017年4月以來的最低點，此前英國零售銷售數據低於預期，並有預測認為，英國經濟可能會出現自2012年以來最糟糕的單季表現。

白宮顧問庫德洛說，聯儲會主席鮑威爾的工作是安全的，美元應該穩定可靠；他還表示，總統川普的最新Fed官員人選將動搖Fed的通膨觀。

英鎊兌美元跌0.4%至1.2464，英國國會以僅僅一票的優勢通過了一項旨在避免無協議脫歐的計畫。一項針對經濟學家的調查顯示，英國經濟在第2季可能出現了七年來首次萎縮；6月零售銷售同比下降1.6%。

歐元兌美元在1.1207附近幾乎沒有變化；美元兌日圓上漲0.2%至108.88；盤中高點108.96，為5月31日以來最高。

澳元兌美元下跌0.6%至0.6929左右，連續四天走弱，部分原因是6月份NAB商業信心指數疲弱，該指數從7下跌至2。