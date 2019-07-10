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美股科技股上揚 投資人等待Fed會議紀錄及主席證詞

2019-07-10 06:48經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股周二漲跌互見，標普500指數小幅收高，因科技股走強，抵銷企業財報前景轉弱的疑慮。

道瓊工業指數下跌22.65點或0.08%，至26,783.49點；標普500指數上漲3.68點或0.12%，至2,979.63點；那斯達克指數上漲43.35點或0.54%，至8,141.73點。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周三赴國會發表證詞，Fed也將公布6月決策會議紀錄，美股可能保持震盪。由於預示美國經濟前景的信號好壞參半，市場希望從鮑爾的國會證詞中評估寬鬆貨幣政策前景。儘管投資人預計本月Fed勢必降息，但近期經濟數據使政策路徑變得較不清晰。

BB&T Wealth Management高級副總裁Bucky Hellwig表示：「鮑爾發表證詞後，未來幾天情勢可能變得較為明朗。」

Fiera Capital Corp.副總裁兼投資組合經理Candice Bangsund表示：「鮑爾可能在鴿派和鷹派之間找到平衡，一方面認可國內經濟的潛在成長動能，另一方面承認通膨持續低迷且全球經濟存在不確定性。」

亞馬遜、臉書和蘋果對標普500指數和那斯達克指數的提振最大。Netflix也收漲1%。

標普500指數成分股公司下周將拉開第2季財報季序幕，貿易緊張局勢及其對美國企業的影響將成為焦點。分析師的獲利預測周二進一步走軟，目前預期第2季獲利較去年同期下滑0.2%。

全球最大化工業者德國巴斯夫集團（BASF）大幅調降財測，預計經調整後的年度獲利將下降30%，原因是受到貿易摩擦的影響，使亞洲等主要市場的業者延緩營運決策與投資；這是貿易戰帶來的影響的另一個跡象。

美中貿易談判中斷兩個月之後，本周重啟貿易談判。白宮經濟顧問庫德洛表示，與歐盟的貿易談判也在進行中。

美股周二漲跌互見，投資人等待Fed主席的談話和6月會議紀錄。 路透
美股周二漲跌互見，投資人等待Fed主席的談話和6月會議紀錄。 路透
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