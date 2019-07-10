新加坡淡馬錫想擴大投資未上市公司

2019-07-10 00:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡國帆 ╱即時報導



新加坡國營投資業者淡馬錫控股公司（Temasek）表示，想要加強投資未上市市場，這塊市場過去都提供相對更豐厚的報酬。

淡馬錫國際（Temasek International）執行長狄蘭（Dilhan Pillay）在9日淡馬錫發布年報的記者會上說：「我們將透過提高對未上市公司的曝險，繼續打造未來的投資組合。」

淡馬錫在止於3月底的全年度擁有價值2,310億美元的投資組合。該公司表示，過去幾年來對未上市公司的曝險持續擴增，占比在去年度達到42%，高於前年度的39%。

狄蘭說：「這個領域的投資績效普遍良好，2002年以來的報酬率也都高於上市公司。」

淡馬錫證打算投資電子商務與生命科學等科技領域的新創公司。淡馬錫持有一些全球最大上市公司的股權，包括電商集團阿里巴巴、製藥及生命科學集團拜耳（Bayer），以及中國醫學研發業者藥明康德等。

淡馬錫投資組合中的未上市公司，包括全球最大港務集團之一的新加坡PSA國際、以及不動產開發與投資公司豐樹產業（Mapletree Investments）。

淡馬錫去年度對金融服務業的曝險降至25%，低於前年度的26%；生命科學與農業事業的占比提高至7%，高於前年度的6%；對電信、媒體與科技業的曝險則降至20%，低於一年前的21%。