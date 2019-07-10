英國6月零售銷售驟降 英鎊貶至兩年低點

2019-07-10 00:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



英國6月零售銷售數據堪稱「同期史上最慘」，敲響英國成長警鐘，也讓籠罩在英國脫歐陰霾之下的英鎊雪上加霜，兌美元9日盤中應聲貶至逾兩年低點。

產業團體英國零售聯合會與顧問業者KPMG的數據顯示，英國6月零售銷售年減1.3%，遠不如去年同期的增加2.3%，也敲想英國經濟的警鐘，英鎊兌美元匯率9日盤中貶值0.4%至1英鎊對1.246美元，為2017年4月以來最低，延續過去幾天英鎊因美元走升而貶值的態勢。英鎊兌歐元9日盤中也貶抵近六個月低點。

許多分析師預測，英國8日公布第2季國內生產毛額（GDP）數據將顯示，英國經濟在今年上半年陷入萎縮。近幾周陸續公布的製造業、服務業、營建業及零售業疲弱數據，都接連衝擊投資人信心，同時英國無協議脫歐的疑慮也不斷升溫。金融服務公司Spreadex金融分析師坎貝爾說：「川普攻擊英國駐美大使，導致美英爭端升溫也有影響，再加上還有英國保守黨黨魁之爭的不確定性。」

路透報導，市場預期英國央行將在未來12個月降息。加拿大皇家銀行（RBC）市場策略師柯爾指出，近來的零售數據顯示「消費者支出持續走軟，市場也普遍預測英國第2季經濟將萎縮」。國際信評機構穆迪（Moody）上周也表示，無協議脫歐「可能」讓英國陷入萎縮。