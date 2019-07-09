地頭蛇難壓 Uber高層：還要好幾年才能獲利

2019-07-09 23:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



叫車巨頭Uber（優步）高層表示，由於世界各地叫車業的競爭都相當激烈，公司還需要「好幾年」才能獲利。

Uber科技長范順9日在香港的一場科技會議上表示，叫車業現在「競爭非常激烈」，「我們到處都面臨積極擴展事業的在地競爭者，我們必須強力競爭」。

Uber在全球700座城市營運，在多數城市都遭逢勁敵，例如中國的滴滴出行、印度的Ola，想維持龍頭地位經常意味需降價以求。Uber今年頭三個月虧損逾10億美元，Refinitiv訪調的分析師預期，Uber明年可能還會持續虧損數十億美元。

至於在成熟的叫車市場如美國，范順預期很快就會見到多家公司可共存共榮。但他也坦承，即便Uber開始賺錢，以公司的營運模式而言，利潤也不會太高，「我們的模式比較像亞馬遜，經手很多交易，但每筆交易只收少少的幾分錢」。

Uber倒是對自駕科技寄予厚望，砸重金積極投資相關軟體及科技。范順說，「當自駕科技成熟時，就是價格驟降之時，到時市場會更快速擴張」。