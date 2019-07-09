美國政府又要關門!? 9月恐就提早觸及舉債上限
根據兩黨政策中心（BPC）最新數據，美國政府可能在9月上旬觸及舉債上限，使國會面臨必須再次凍結或提高債限的難題，時間點比議員預期快了近兩個月。
BPC在8日公布的數據顯示，美國稅收低於預期，導致債限日大幅提前。BPC曾在5月預估，政府將在10月或11月初觸及舉債上限，財政部預測的時間點落在夏末。
BPC經濟政策負責人阿卡巴斯表示，美國最可能達到舉債上限的日期是在10月，但不排除提前至9月上旬。9月上旬觸及舉債上限的後果非同小可，若政府無法籌集更多資金，將無法履行薪餉、津貼甚至是國債利息。債務違約對財政及經濟造成的影響無法估量 ; 過去國會議員多次讓債限日一步步逼近，但最後都及時提高上限。
聯邦政府提早觸及舉債上限，將影響議員針對聯邦預算的磋商時程。美國眾議院預定在本月26日至9月9日其間休會，參議院休會時間則為8月初至9月9日。議員指出，由於預期債務上限提早到期，國會需快馬加鞭，盡快在提高舉債上限及訂定支出水準上取得共識。
國會議員原本假設，自今年10月1日起財政年度的支出法案將包括提高舉債上限。如今債務上限到期日向前推移，將促使國會分別處理問題，或是加速更廣泛的財政討論。但無論何種方式，聯邦機構很可能在9月30日耗盡資金，導致政府停擺。
政府觸及舉債上限的具體時間點將取決於接下來兩個月的稅收及支出，因此難以精準預測。BPC副主席霍格蘭（William Hoagland）表示，企業稅稅收特別薄弱。美國國會預算辦公室1月預測，2019年度的企業稅收將增加近20%，但本年度截至5月反而減少9%。
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