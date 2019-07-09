美國政府又要關門!? 9月恐就提早觸及舉債上限

2019-07-09 23:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



根據兩黨政策中心（BPC）最新數據，美國政府可能在9月上旬觸及舉債上限，使國會面臨必須再次凍結或提高債限的難題，時間點比議員預期快了近兩個月。

BPC在8日公布的數據顯示，美國稅收低於預期，導致債限日大幅提前。BPC曾在5月預估，政府將在10月或11月初觸及舉債上限，財政部預測的時間點落在夏末。

BPC經濟政策負責人阿卡巴斯表示，美國最可能達到舉債上限的日期是在10月，但不排除提前至9月上旬。9月上旬觸及舉債上限的後果非同小可，若政府無法籌集更多資金，將無法履行薪餉、津貼甚至是國債利息。債務違約對財政及經濟造成的影響無法估量 ; 過去國會議員多次讓債限日一步步逼近，但最後都及時提高上限。

聯邦政府提早觸及舉債上限，將影響議員針對聯邦預算的磋商時程。美國眾議院預定在本月26日至9月9日其間休會，參議院休會時間則為8月初至9月9日。議員指出，由於預期債務上限提早到期，國會需快馬加鞭，盡快在提高舉債上限及訂定支出水準上取得共識。

國會議員原本假設，自今年10月1日起財政年度的支出法案將包括提高舉債上限。如今債務上限到期日向前推移，將促使國會分別處理問題，或是加速更廣泛的財政討論。但無論何種方式，聯邦機構很可能在9月30日耗盡資金，導致政府停擺。