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OECD經濟學家：這兩個數字使我「非常擔憂」全球貿易

2019-07-09 23:08經濟日報 記者陳律安╱即時報導

經濟合作發展組織（OECD）首席經濟學家波恩（ Laurence Boone）表示，值此貿易壁壘升高、投資下降之際，某些地區的貿易成長走疲非常令人擔憂。

波恩9日於巴黎向CNBC表示：「我一直非常擔心貿易面發生的事情，未來也會繼續如此。讓我提出兩個數字，兩年前的2017年，貿易成長率為5.5%，現在為接近2%，某些地區如歐洲，甚至逼近0%。」

波恩說，貿易與交流對競爭、創新與就業至關緊要，「每個國家有超過三分之一就業來自出口業」。

波恩也提及投資的重要性，「另一個我希望強調的數字是投資，2017年投資成長率為逾3.5%，但現在年成長率低於1.7%」，投資關乎就業，因此投資下滑正緩慢損害成長，使成長率降到很低，「我們禁不起這樣的打擊，還有許多人的生活水準需要提升」。

OECD 5月警告，美中貿易衝突加劇將在2021年及2022年使全球國內生產毛額（GDP）折損多達0.7%。OECD預估今明兩年全球經濟成長率分別為3.2%及3.4%。

波恩8日也警告，全球地緣政治風險如美中貿易戰、美國與伊朗的衝突、英國脫歐，都將拖累現在與未來的成長。她舉英國脫歐為例，自2016年脫歐公投後，英國投資成長便處於低水準。

OECD首席經濟學家波恩。歐新社。
OECD首席經濟學家波恩。歐新社。
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