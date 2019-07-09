OECD經濟學家：這兩個數字使我「非常擔憂」全球貿易

2019-07-09 23:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



經濟合作發展組織（OECD）首席經濟學家波恩（ Laurence Boone）表示，值此貿易壁壘升高、投資下降之際，某些地區的貿易成長走疲非常令人擔憂。

波恩9日於巴黎向CNBC表示：「我一直非常擔心貿易面發生的事情，未來也會繼續如此。讓我提出兩個數字，兩年前的2017年，貿易成長率為5.5%，現在為接近2%，某些地區如歐洲，甚至逼近0%。」

波恩說，貿易與交流對競爭、創新與就業至關緊要，「每個國家有超過三分之一就業來自出口業」。

波恩也提及投資的重要性，「另一個我希望強調的數字是投資，2017年投資成長率為逾3.5%，但現在年成長率低於1.7%」，投資關乎就業，因此投資下滑正緩慢損害成長，使成長率降到很低，「我們禁不起這樣的打擊，還有許多人的生活水準需要提升」。

OECD 5月警告，美中貿易衝突加劇將在2021年及2022年使全球國內生產毛額（GDP）折損多達0.7%。OECD預估今明兩年全球經濟成長率分別為3.2%及3.4%。