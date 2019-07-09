共識仍難產！美中貿易本周復談 分歧難解增添談判變數

2019-07-09 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國與中國大陸即將恢復中斷兩個月的貿易談判，美國貿易代表賴海哲、財長米努勤與大陸副總理劉鶴本周將舉行電話會談，討論重啟談判事宜，希望促成雙方在北京面對面會談。不過在兩國爆發貿易戰一年之後，雙方分歧幾無縮小跡象，也為這次談判增添變數。

美國總統川普6月底在日本會見中國國家主席習近平後，同意暫停對價值3000億美元中國輸美消費性商品實施新一輪關稅，並恢復兩國貿易談判。當時，川普還說中國將恢復對美國農產品的大規模採購，美國則將放寬對中國電信設備巨擘華為的出口限制。

一位美國官員上周表示，賴海哲、米努勤與劉鶴料將透過通話來恢復磋商，美國貿易代表署也稱這場電話會談預計在本周登場。但知情人士與華府的中國貿易觀察人士透露，峰會並未幫高層談判代表打破僵局，掃除導致5月初談判破裂的障礙。

華爾街日報報導，關注談判進度的人士說，兩個月前阻礙談判的問題依然存在，包括美國要求中國購買更多美國農產品與工業品、進行全面的政策改革來加強美國智慧財產權的保護、停止強制技術轉移和盜竊商業機密行為，以及遏制大規模的國家產業補貼，中國則堅持要求美國取消對價值2500億美元中國商品的關稅。

華府智庫美國企業研究所中國問題專家史劍道說：「整體氛圍發生了變化。雖然這對市場來說是件好事，但政府並未針對我們如何擺脫困境進行過具體說明。」

路透報導，川習會雖然同意美中重啟談判，雙方對於共識內容卻有不同說法。消息人士說，川普在會中兩度要求中方增購美國農產品，但中方並未承諾立即開始採購，習近平只表示在達成更廣泛最終協議前提下考慮加購。

過去一周，中方官員和大陸官媒都表示，美國必須撤除對大陸加徵的關稅，才有可能達成加購農產品等協議。