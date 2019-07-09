分析師：蘋果的服務營收與中國銷售有望拉抬上季業績

2019-07-09 19:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



研調機構Evercore ISI 9日表示，蘋果公司上季的服務營收可能激增，主因是應用程式（App）開發者營收增加，且中國的銷售重新成長。

由於蘋果愈來愈注重服務事業，Evercore預期，整體蘋果商店開發商營收在6月底止的一季成長18%至90億美元。蘋果將在7月30日公布財報。

券商Rosenblatt Securities 8日才將蘋果股票的投資建議從中立調降至賣出，理由是新iPhone的銷售可能令人失望，拖累蘋果股價收盤下跌2.1%至每股200.2美元。

分析師Amit Daryanani在報告中表示：「我們認為談到6月止這一季的服務營收時，很可能是好消息，主要由大中華市場大幅加速所帶動。」

中國對蘋果來說是個重要市場，也是重要生產基地。該公司在3月底止的一季內，大中華營收佔了近18%的總營收。

Amit Daryanani表示：「中國的成長重新加速令人振奮，與此同時，多數其他地區的成長趨勢持穩。」

蘋果的應用程式商店App Store也是蘋果服務領域的重要成長動力，該領域去年賺進371億美元營收。蘋果公司今年稍早嘗試透過新產品將自身重新定位為娛樂與金融服務公司，這些新產品包括電視串流服務。

摩根大通8日發布的報告，也對iPhone的2020年出貨展望樂觀以待，同時將蘋果年底股價目標從每股233美元調升至239美元。