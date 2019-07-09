代步新選擇 電動滑板車德國夯

2019-07-09 17:49 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



電動滑板車開始在德國形成浪潮。兼具速度與靈巧性的電動滑板車，近日在德國各大城內蔚為風潮，成為緩解城內壅塞交通的新選擇。隨著使用量的增加，各地紛紛傳出意外，對此，當局表示將研擬相關政策與配套措施來降低事故率。

根據《金融時報》報導，德國於上個月正式將電動滑板車合法化，讓許多公司都磨刀霍霍，準備搶食大餅。歐洲公司如Circ、Voi、Tier和美國公司Lime、Bird都已經先後在德國推出電動滑板車。Circ的共同創辦人密特姆勒坦言，德國已經陷入電動滑板車的狂熱狀態。

《德國之聲》指出，科隆市目前已經有數百台可供出租的電動滑板車，外界預估到了年底可能會有多達4萬台。電動滑板車之所以吸引人，是因為能以時速20公里穿梭在交通壅塞的城市中。

但警方統計顯示，電動滑板車有其危險之處。日前有一名83歲老婦人在騎電動滑板車，遭車輛撞飛，甚至有一名28歲年輕人跟隨手機導航，在高速公路上騎了近7公里，才被兩輛熱心民眾的車輛護送下交流道。到目前為止，警方也已經攔下了44名酒醉或使用藥物但仍繼續騎乘電動滑板車的民眾。

德國創傷手術學會傷害預防工作小組的負責人史佩林指出，使用電動滑板車時，因為需維持站姿，因此比騎腳踏車還要更危險，他們因此強烈建議當局好好規劃，才能降低事故發生率。

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