為繞過日本出口管制 韓企尋求向台灣等地採購原物料

2019-07-09 17:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



日韓貿易爭端持續加劇，南韓晶片大廠與其供應商正設法繞過日本祭出的出口管制，尋找其他地區的替代來源，例如三星電子、海力士等業者都尋求從台灣、中國等地區取得更多原物料。

南韓半導體顯示技術協會（KSDT）會長朴在勤表示，三星電子、海力士正試圖在台灣、中國等地區採購更多原物料，向庫存充裕的業者詢問意向。SK證券分析師金永佑則指出，這幾家製造商已派銷售團隊赴日本以外地區的工廠或合資企業，確保取得原物料。

三星表示，正在評估許多對策，儘可能減緩日本出口管制的衝擊。日本上周表示，將取消南韓在氟聚酰亞胺等三種原物料方面享有的優惠待遇，要求出口商每次出貨都須獲政府許可，整個審核流程約須90天。

目前外界仍不清楚日本政府的出口審核會嚴格到何種程度，也難以預測這項措施是否可能升級為禁令，南韓晶片製造商擔憂局勢可能演變為全面危機。

知情人士說：「這些不是我們可以很快在其他地方找到、買到的原物料，即使我們找到替代供貨來源，仍須進行測試，以確保品質好到足以生產高良率的晶片。」

日本對氟聚酰亞胺、光阻劑、氟化氫實施出口管制，由於氟化氫有劇毒，而光阻劑很快就會變質，因此對這兩種原物料來說，囤貨並非可行選項。