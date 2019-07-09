日管制令衝擊韓廠EUV 7奈米晶片生產 有助台積鞏固市占

2019-07-09 17:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



摩根大通韓股研究與亞太科技研究主管 J.J. Park表示，日本對南韓實施三種半導體材料出口限制，對南韓業者開發以極紫外光（EUV）製程所生產的7奈米邏輯晶片所產生的衝擊，將更甚於記憶體晶片。

由於三星近來積極以低價爭搶台積電的EUV 7奈米製程晶片訂單，若三星電子因日本的出口管制令而缺少光阻劑，使相關生產受阻，將有助於台積電鞏固市占地位。

彭博資訊報導，J.J. Park指出，若如果韓廠無法取得光阻劑的替代供應商，以7奈米EUV製程生產5G系統單晶片（SOC）將受到影響。

不過他說，由於南韓半導體與面板業者對這類原料仍有庫存，而且部分原料是透過日本供應商在海外生產地所生產，因此短期內不會見到供應問題。

J.J. Park表示：「如果情勢惡化，限制措施擴及其他產品，像是用於燃料電池電動車與電動車電池中陰陽極的碳纖維，那麼將影響整個供應鏈。這取決於材料，以及能否找到替代供應商。」