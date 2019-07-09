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英國航空獲利豐 機師揚言罷工要加薪

2019-07-09 14:54台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導

英國航空與機師對話，極力避免暑假罷工潮。(photo by Transport ...
英國航空與機師對話，極力避免暑假罷工潮。(photo by Transport Pixels under CC licensed)
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暑假是空運量最龐大、商機最驚人，也是勞方以罷工要求資方妥協的最佳時機。英國航空為避免機師罷工，已經開始與英國航空業機師協會展開對話，並提慷慨的未來三年加薪11.5%方案。但協會已經拒絕此提議，並認為英國航空獲利豐厚，機師應該享有更優渥的方案。

月底投票表决是否罷工

根據《獨立報》報導，英國航空認為，給與機師的待遇在業界中已經是最好的，每年收到別家航空公司機師的應徵信多達上千件。

不過，英國航空業機師協會會員涵蓋英國航空業9成的機師，一旦協會決定展開罷工，對於英國空運交通會有嚴重的衝擊，暑假商機損失尚無法預估。英國航空發出聲明呼籲機師們，「我們希望與英國航空業機師協會有共識，保障辛苦工作的家庭所策劃的夏日旅遊。」

根據《英國廣播公司》報導，英國航空業機師協會將在7月22日將投票表决是否要於8月5日展開罷工，在此之前，英國航空仍將與協會持續協商。

協會拒絕11.5%加薪提議

機師協會斷然拒絕目前英國航空加薪11.5%的提議，主要是考量到公司獲利豐厚，應當讓員工想有更好的待遇。機師協會秘書長史楚頓於6月底接受《獨立報》專訪時表示，機師協會的會員要求很簡單，英國航空有巨大的獲利，員工應該享受成果，畢竟這是他們共同為公司創造的。

英國航空隸屬國際航空集團，近年獲利不斷攀高，2018年稅前獲利年增9.8%達30億英鎊，英國航空貢獻其中19.6億英鎊獲利，該集團2018年對股東發出多達13億英鎊的股息。

根據《Boscalicious新聞》報導，國際航空集團預期要採購200架波音737Max客機，價值高達數十億美元，要給旗下的英國航空、Vueling與Level航空公司使用。不過，波音737Max客機才剛發生兩起空難事故，目前波音仍在進行軟體修復階段，此交易頗受爭議，若一旦成功，對波音營運則是一大激勵。

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英國機師罷工
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