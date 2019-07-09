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川普放鬆對華為制裁，背後沒說出口的壓力...兩岸專家給台灣經濟發展建言

2019-07-09 12:24商業周刊 黃齊元／商業.com專欄作家

國民黨總統初選參選人、鴻海創辦人郭台銘。記者曾吉松／攝影
國民黨總統初選參選人、鴻海創辦人郭台銘。記者曾吉松／攝影
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郭台銘董事長曾說過一句名言：「阿里山的神木之所以大，4千年前種子掉到土裡時就已經決定了，絕不是4千年後才知道。」這說明他是一個有前瞻願景和遠大抱負的人。

我相信這是郭董心裡的話和行動力來源，只要看他為企業取的名字「鴻海」，既有高度、廣度，也有深度，難怪成為世界級的企業，另外一個例子是美國Amazon。

我也和郭董學習，先後創立兩家公司，第一家叫做「漢宇」，第二家叫「藍濤」，願景都很宏偉，希望超越台灣、前進世界，但和鴻海相比，成就連千分之一都不到。

不管你喜不喜歡郭台銘，你必須把他講過的話放在心上，因為他一旦確定了方向和目標，就會全心全力、誓死達成，好像「魔鬼終結者」裡面的阿諾，不達目的絕不終止。在商場上，我們叫這種人「可敬的競爭對手」。

郭台銘說：「台灣如果不能把經濟發展起來，你談任何東西都假的」。他認為，自己的成功經驗，足以再度燒熱台灣經濟的灶，因此打出「國家級新創公司平台體系」，企圖把台灣產業的未來與國際生態系連結。郭台銘已開始付諸行動，把孫正義請來台灣演講，這是資源整合第一步。經濟上他很正確，但政治的sense要加強。

台灣要連結國際，首先要看美國。中美貿易大戰，在G20會後，暫緩加徵關稅和對抗，恢復高層諮商談判，川普甚至同意美國企業對華為的出口。這說明川普種種舉措只是談判策略的運用，並非要毀滅中國。

但小英政府不這麼想，最近高調封殺香港南海集團投資台北市雙子星計畫，理由是港資背後是中資，將影響國安。美國以國家安全為由防堵中國科技企業，但台灣連不具科技色彩的房地產投資都貼上國安標籤，說明政府和大陸徹底敵對的立場。

但這是世界的潮流與趨勢嗎？剛閉幕的G20大阪高峰會，通過「大阪宣言」，共同揭示「自由、公平、無歧視貿易體制」的重要性。上週美國半導體協會也表示，中美重啟談判，對科技界和世界經濟是好消息。

習近平在G20峰會發表講話，強調要和各國「攜手共進，合力打造高質量世界經濟」，論點精闢，表明中國倡導多邊主義，將大力度開放市場，擁抱全球企業。相較美國的保護主義，這代表中國正逐漸成為真正的世界領袖。

全世界正快速地連結起來，進行全方位的合作。經濟才是重點，不是意識形態，而中國扮演關鍵角色。台灣目前不屬於大部分全世界簽署的經貿協定，很可能和北韓一樣，變成全球經濟的孤兒，前景危急，我們的領導人有想過嗎？

上個月我參加海峽論壇，在大會上聽了金門縣長楊鎮浯發表演講，令人印象深刻。他以「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」作比喻，兩岸交流是大勢所趨，雖然有人發出反對的聲音，但是趨勢是抵擋不住的，兩岸人民早已在各個層面進行合作，而且有了實質的成果和進展。楊縣長問：「我們到底要做在懸崖上叫囂的猴子，還是做在船上奮力划行的槳手？」

這次海峽論壇，陸方提出一個有關兩岸「通電」的操作方案，以金門作為實驗基地，非常創新。金門現在已接通連接福建晉江的通水管道，但電力仍嚴重不足。陸方把金門納入區域電網，未來可直接輸電，探討了許多可行性。現在金門發電成本極高，但電價很低，完全靠政府補貼。

習近平今年初在「告台灣同胞書」中，強調要「深化兩岸融合發展」，提出兩岸要應通盡通：經貿合作暢通、基礎建設聯通、能源資源互通、行業標準共通（大四通），可以率先實現金馬和福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋（小四通）。

這對我來說，可謂大開眼界。有些事情以往我覺得只是口號，但沒想到有那麼慎密的規畫和執行。大陸非常明白搞意識形態沒有用，兩岸如能在各個層面相互合作，便容易達成「融合漸統」的目標。

其實台灣在軟體層面上，早就和大陸融合了，只要問有多少人用微信、支付寶，玩騰訊網遊，看愛奇藝陸劇？大陸現在推動的是硬體和制度上的融合，並以金馬地區作為先行先試。

中國大陸是未來最重要的市場，全球都明白，只有台灣不知道。川普放鬆對華為的制裁，主要壓力不是來自中方，而是美國高科技企業的抗議，擔心未來失去華為這個客戶，等到中國供應鏈崛起，整個市場恐都將拱手讓人。特斯拉、賓士和BMW，也都在中國成立合資公司，搶占龐大的電動車市場。

台灣的悲哀，在於只會起鬨，缺乏深層思考的能力，而且不知道何時該踩剎車。以「反送中」為例，全世界雖然同情香港，但沒有人願意放棄中國市場，反而掀起更全面的「反制中」運動，連川普都為了選票，不得不低頭。

台灣和未來趨勢和全球越脫節，經濟就越沉淪，企業股價低，人民薪水少，沒有談判的籌碼，很難作為一個資源整合者。現在周圍大環境對台灣有利，所以我們一定要把「反中」這個心魔拿掉，才能豁然開朗，重現「井噴式」的成長，成為區域經濟的平台。

川普和習近平暫時休兵、和金正恩握手言和，雖然這不是真正大和解的劇碼，但至少表面上沒有再起衝突，我們看懂了嗎？

台灣未來半世紀的命運，將會在未來半年內決定！

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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