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伊朗緊張情勢升溫支撐油價 降息前景難判 金價小幅走低

2019-07-09 08:13經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

油價周一持穩，因伊朗核計畫引發的緊張局勢，抵銷全球經濟成長放緩衝擊擊石油需求的疑慮。金價周一小幅下滑，近來市場對聯準會（Fed）降息的幅度和時機難以掌握。

布蘭特原油期貨下跌0.12美元或0.19%，結算價報每桶64.11美元。西德州原油期貨上漲0.15美元或0.26%，結算價報每桶57.66美元。

Tradition Energy市場研究副總裁Gene McGillian表示：「投資人對波斯灣局勢的疑慮提振油價，但沒有任何新的重大進展，油價回落至持平水準，對需求成長的擔憂正在打壓油價。」

伊朗周一揚言重啟已關閉的離心機，並將濃縮鈾純度高至20%，進一步威脅2015年核協議。

Ritterbusch and Associates的Jim Ritterbusch在一份研究報告中表示：「全球經濟成長路徑大幅放緩的預期不斷升溫，可能推動油價再度下跌，但軍事衝突的可能性升高，足以緩衝油價再度下跌的影響。

高盛表示，儘管石油輸出國組織（OPEC）採取了減產措施，但至少至2020年全年，美國頁岩油產量的成長速度很可能將超過全球需求的成長速度，因此限制油價上漲。

黃金價格周一小幅走低，因投資人對Fed本月底不會大幅降息的預期升高，提振美元。

黃金現貨下跌0.2%，至每英兩1,396.56美元。美國黃金期貨收報每英兩1,400美元。

INTL FCStone分析師Edward Meir表示：「強勁的就業報告令對市場對降息50個基點的機率的預期，從近的30%下降到2%，打壓金價。」

隨著Fed降息前景難以研判，黃金市場正經歷2016年底以來最大的價格波動。Fed打開收息大門後，金價飆升至2013年以來最高水準，但上周公布的美國就業數據優於預期，使投資人對Fed在7月底大幅降息的預期降低，推升美元，打壓金價。

市場正等待Fed主席鮑爾本周在美國國會的半年度證詞，從中尋找有關貨幣政策短期前景的線索。

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