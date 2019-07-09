南韓每日經濟新聞：LG Display廣州8.5代OLED廠8月投產

2019-07-09 07:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



《每日經濟新聞》引述未具名消息來源報導，LG Display在中國廣州的8.5代OLED工廠將於8月開始營運。

LG Display廣州廠的月產量將達到6萬張，然後產量再提高到9萬張。