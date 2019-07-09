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南韓每日經濟新聞：LG Display廣州8.5代OLED廠8月投產
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2019-07-09 07:43
經濟日報 記者
劉忠勇
╱即時報導
《每日經濟新聞》引述未具名消息來源報導，LG Display在中國廣州的8.5代OLED工廠將於8月開始營運。
LG Display廣州廠的月產量將達到6萬張，然後產量再提高到9萬張。
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