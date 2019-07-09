台股ADR除中華電信外全都下跌 台積電隨費半跌1.5%

2019-07-09 07:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR周一除中華電信外全跌，跟隨在台北交易股價漲跌，台積電跌1.5%，費城半導體指數也跌0.8%。

台積電高出台股的溢價縮為1.1%。

美股周一下跌，投資人持續評估美國聯準會（Fed）本月底大幅降息的可能性，蘋果股價在評級遭調降後重挫。

道瓊工業指數下跌115.98點或0.43%，至26,806.14點；標普500指數下跌14.46點或0.48%，至2,975.95點；那斯達克指數下跌63.41點或0.78%，至8,098.38點。

台灣加權股價指數昨天跌34.51點收10,751.22點，台積電跌0.2%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 63.29 -3.10 65.50 -1.88

友達 AUO 9.07 -2.02 9.32 -2.66

中華電 CHT 114.51 +0.33 114.00 0.45

台積電 TSM 245.17 -1.53 242.50 1.10

聯電 UMC 13.53 -1.81 13.95 -3.01

資料來源：彭博