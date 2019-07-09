道瓊挫跌116點 投資人觀望Fed未來降息次數和時機

2019-07-09 07:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周一下跌，投資人持續評估美國聯準會（Fed）本月底大幅降息的可能性，蘋果股價在評級遭調降後重挫。

道瓊工業指數下跌115.98點或0.43%，至26,806.14點；標普500指數下跌14.46點或0.48%，至2,975.95點；那斯達克指數下跌63.41點或0.78%，至8,098.38點。

上周五公布的美國就業數據意外強勁，市場對Fed在7月底決策會議上大幅降息的預期降低，儘管市場仍預計會降息。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示：「投資人對未來降息的次數和時機感到困惑，主因上周五的就業數據強勁，市場出現以溫和下滑的回應。」

一周前市場預測降息25個基點的可能性為80.1%，降息50個基點的可能性為19.9%。周一時機率分別為92%和8%。

Fed主席鮑爾將於7月10日至11日在美國國會發表半年度證詞，Fed也將在周三公布6月會議紀錄，投資人將密切觀察貨幣政策。

另外，市場也將關注下周開始的第2季財報季。Peter Tuz表示：「投資人正在預測獲利和財測疲軟程度。」

蘋果股價挫跌2.2%，拖累標普500指數和那斯達克指數。Rosenblatt Securities將蘋果的評級從「中性」下調至「賣出」，並預測蘋果公司將在未來六至12個月內出現基本面惡化。

科技股下跌0.7%，醫保股下滑0.8%，主因美國總統川普最近宣布，將發布行政命令降低處方藥價格。

波音下跌1.3%，對道指的拖累最大，因沙烏地阿拉伯廉航flyadeal表示，將終止價值59億美元的波音737 MAX飛機臨時訂單，改買空中巴士的A320客機。