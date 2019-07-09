美國擬對中國和墨西哥結構鋼加徵關稅

2019-07-09 06:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國商務部調查認定中國和墨西哥的預製結構鋼出口商取得補貼，但在加拿大同類產品沒有發現重大補貼。

美國2018年自加拿大，中國和墨西哥進口的預製結構鋼分別價值約7.225億美元、8.975億美元和6.224億美元。

此為初步調查結果；最終決定定於11月19日或前後公布。