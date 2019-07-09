美國務院批准對台灣M1戰車在內22億美元軍售案

2019-07-09 06:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國國防部表示，美國國務院已經批准對台灣出售M1A2T艾布蘭戰車、刺針飛彈及相關配備、價值22億美元的軍售案。

國防部的國防安全合作署（DSCA）表示，這項按台灣提出的軍售案，包括108輛艾布蘭戰車、250具刺針飛彈，不會改變台灣基本的軍力平衡。