蘋果遭降評 美國股市觀察鮑爾證詞

2019-07-09 04:55 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



蘋果遭降評至賣出，股價下跌壓制整個科技股。（美聯社） 分享 facebook

因蘋果股價下跌壓制整個科技股，加上投資人還要觀察本周聯準會主席在國會的重要證詞，美國股市下跌。

道瓊工業平均指數下跌115.98點或0.43%收2萬6806.14點，史坦普爾500指數下跌14.46點或0.48%收2975.95點，那斯達克綜合指數下跌63.41點或0.78%收8098.38點。

在Rosenblatt Securities的分析師將其評級從中性調降至賣出後，蘋果股價下跌2.06%。該分析師表示，由於估計蘋果的新iPhone銷售令人失望以及其他產品的成長放緩，該股將「在未來6至12個月內面臨基本面的惡化」。

其他科技股如NetApp和瞻博網絡(Juniper Networks)都下跌超過3%。應用材料和Lam Research均跌幅超過1%。

科技股今年來一直支撐華爾街的重要骨幹。該產業2019年成長超過27%，並且比史指高出約7個百分點。

然而，AB Bernstein技術分析師沙肯納吉(Toni Sacconaghi)擔心該產業接下來的發展，因為其估值偏高且獲利狀況不斷惡化。

沙肯納吉在報告中寫道：「科技股風險正在增加，尤其是高價股。」「科技的部分挑戰在於它正在應對艱難的2018年。去年其獲利落後大盤，因為稅收改革對其他產業較為有利，而對2020年的預期並未顯著改善。」

華爾街還觀察10日Fed主席鮑爾的證詞。在5日強於預期的非農就業報告後，市場對Fed是否會在本月底降息議論紛紛。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家卡迪羅(Peter Cardillo)表示，「5日的就業數據讓市場大吃一驚，可能削弱了Fed行動的幅度，」「在決定下一步貨幣政策動作前，他們將必須收集進一步的證據。」

根據芝加哥商品交易所(CME)集團的FedWatch工具，交易員預計7月Fed降息的可能性為100%。然而，5日的就業數據緩和了對擴大降息的預期。

Fed上月表示將採取「適當行動」以維持當前美國經濟擴張，打開了降息利率的大門。

First Franklin Financial Services首席市場策略師尤恩(Brett Ewing)指出，「這將是鮑爾2019年主席職涯中最重要的一周。市場對7月底降息的最低預期為25個百分點，但Fed還沒有斷定這種情況還會發生。」

尤恩說，「本周也是鮑爾主席引導市場相信他們認為可能會做出不同決定的事情的一周，或者他必需與市場主流保持一致。」

在企業新聞方面，德意志銀行7日宣布將關閉其全球股票交易業務，並削減1萬8000個工作崗位，作為其大規模重組努力的方案，以提高銀行的獲利能力。