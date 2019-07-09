人生就像一盒巧克力…你很快就能挑開不喜歡的口味

2019-07-09 01:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



勇奪奧斯卡最佳影片等六項大獎的電影《阿甘正傳》中有一句知名台詞，「人生就像一盒巧克力，你永遠不知道會拿到哪一種（口味）」。

不過，瑞士食品大廠雀巢（Nestlé）正要改變這個情況，熱愛巧克力的消費者很快能在盒裝巧克力中挑選喜愛的口味，同時挑開討厭的口味，解決甜食愛好者苦惱已久的問題。

雀巢正尋求推出更多項客製化產品。雀巢旗下擁有眾多品牌，包括巧克力品牌KitKat、膠囊咖啡Nespresso和冰淇淋品牌哈根達斯。

雖然雀巢執行長施耐德（Mark Schneider）不願透露公司會率先客製化哪些商品，但他接受MarketWatch訪問時表示，「我認為未來可能會推出客製化的甜食商品」。

施耐德說：「想想在大家耳熟能詳的『一盒巧克力』裡，你總會發現會有一些巧克力沒被拿走。然後想像一下，你買到一盒有很多種口味的巧克力，而且每種口味都能符合你的喜好。所以訂製客製化商品、以及實現客製化商品的技術時，裡面有許多商機。」

雀巢旗下的英國巧克力品牌Quality Street，就是主打混合各種口味的盒裝巧克力。