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人生就像一盒巧克力…你很快就能挑開不喜歡的口味

2019-07-09 01:24經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

勇奪奧斯卡最佳影片等六項大獎的電影《阿甘正傳》中有一句知名台詞，「人生就像一盒巧克力，你永遠不知道會拿到哪一種（口味）」。

不過，瑞士食品大廠雀巢（Nestlé）正要改變這個情況，熱愛巧克力的消費者很快能在盒裝巧克力中挑選喜愛的口味，同時挑開討厭的口味，解決甜食愛好者苦惱已久的問題。

雀巢正尋求推出更多項客製化產品。雀巢旗下擁有眾多品牌，包括巧克力品牌KitKat、膠囊咖啡Nespresso和冰淇淋品牌哈根達斯。

雖然雀巢執行長施耐德（Mark Schneider）不願透露公司會率先客製化哪些商品，但他接受MarketWatch訪問時表示，「我認為未來可能會推出客製化的甜食商品」。

施耐德說：「想想在大家耳熟能詳的『一盒巧克力』裡，你總會發現會有一些巧克力沒被拿走。然後想像一下，你買到一盒有很多種口味的巧克力，而且每種口味都能符合你的喜好。所以訂製客製化商品、以及實現客製化商品的技術時，裡面有許多商機。」

雀巢旗下的英國巧克力品牌Quality Street，就是主打混合各種口味的盒裝巧克力。

因此施耐德在被問到這是否代表雀潮將推出完全迎合消費者口味的巧克力時，他說，「我們不會對未來可能推出的特定商品進行喘策。這個原則（客製化）能應用到我們許多種類的商品，但重點在於，我們現在並非在宣布接下來會推出的具體商品與具體時間」。

雀巢旗下的盒裝巧克力品牌Quality Street。網路照片
雀巢旗下的盒裝巧克力品牌Quality Street。網路照片
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