英鎊逼近六個月低點 受央行降息預期、英脫疑慮影響

2019-07-09 01:00 經濟日報 記者廖文楷╱即時報導



投資人繼續押注英國央行將降息、加碼做空英鎊，使英鎊兌美元8日盤中徘徊在六個月低位附近。

隨著美國聯準會（Fed）等主要央行的立場轉向寬鬆貨幣政策，投資人持續押注英國央行將會跟進。上周投資人更加預期英國央行將在未來12個月內降息1碼，拖累英鎊走貶。英國脫歐與新首相領人選的不確定性，都加重英鎊頹勢。

英鎊兌美元匯率7日盤中持平於1英鎊兌1.2523美元，距離上周五觸及的1.2481美元低點不遠。英鎊兌歐元則遊走平盤，報1英鎊兌89.610便士，仍低於90便士這個重要心理關口。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）的最新數據，便反映出投資人普遍悲觀看待英鎊前景，投機客提高英鎊的空頭部位至46.8億美元，為2月初以來最高。

德國商業銀行分析師Thu Lan Nguyen說：「美元情勢目前仍將牽動英鎊匯率。隨著10月31日脫歐期限接近，英國脫歐的發展將成為影響英鎊的主要因素。」

Thu Lan Nguyen表示，交易員將關注周三公布的英國國內生產毛額（GDP）數據，但這份數據可能不會對英鎊造成太大的影響，因為英國央行著重於更具前瞻性的數據。

路透訪調的經濟學家預測，英國經濟在5月止的過去三個月將成長0.1%，低於4月底止過去3個月的0.3%。