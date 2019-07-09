2021年網路廣告成長將放緩 為達康泡沫後新低

2019-07-09 00:42 經濟日報 記者廖文楷╱即時報導



法國廣告集團陽獅（Publicis）旗下的產業研究機構Zenith預測，2019年全球廣告支出將成長4.6%，低於先前預估，網路廣告支出成長率更將在2021年降至個位數，為網路泡沫破滅後以來首見。

Zenith於8日發布的報告表示，2021年的網路廣告支出將占全球廣告支出的52%，首度突破50%大關。

這份報告發布之際，正值市場巨擘WPP集團等廣告業者，紛紛發現顧客轉向運用Google與臉書等線上平台觸及消費者。

大型廣告集團的數位策略有時被認為落後於潮流。WPP集團前執行長索瑞爾（Martin Sorrell）創立的S4資本公司，去年12月買下總部位於舊金山的程式化廣告業者MightyHive，著眼於在數位媒體與廣告的世界裡，打造一家純網路廣告公司。

根據Zenith，目前網路廣告約占全球廣告支出的47%，高於去年的44%，但隨著網路廣告市場成熟，成長率預料將放緩。

Zenith預測部門主任巴納德（Jonathan Banard）說：「2021年將會是2001年達康泡沫破滅以來，網路廣告支出成長率首度為個位數的一年。」

然而，即便大品牌仍重度依賴傳統媒體，地方與小型企業已把所有廣告預算投入Google或臉書等平台。相較下，大型廣告主平均投入網路廣告的支出遠低於整體廣告預算的一半。

Zenith指出，2019年全球整體廣告支出年預料將增加280億美元，其中約半數成長來自美國，主要受惠於網路廣告的快速成長。中國對廣告支出成長的貢獻將僅次於美國，之後依序為英國與印度。