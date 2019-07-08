德銀大整頓 裁員1.8萬人、退出全球股票及交易業務

2019-07-08 23:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



德意志銀行（Deutsche Bank）7日宣布規模74億歐元（83億美元）的整頓計畫，包括將退出全球股票業務、削減投銀規模、在2022年前裁減1.8萬名人力，並將聚焦於服務歐洲企業、以及富人客戶等零售銀行顧客，成為金融海嘯以來投資銀行業規模最大的改革方案之一。

德銀8日開始逐漸削減從雪梨到孟買的亞洲股票交易業務。彭博資訊報導，德銀將亞洲股票業務員工減半，並計劃一個月內再減25%。消息人士說，德銀已裁掉絕多數亞洲股票資本市場銀行家。路透則引述一名知情的亞洲銀行家指出，德銀在亞太地區的投銀團隊在這波裁員之前約有300人，其中10%到15%將被裁撤，且幾乎全在股票資本市場部門。

這項整頓計畫代表德銀將大舉退出投銀業務。德銀在這項收購案後提升了在債券交易及其他業務的能見度，有助於該行在全球舞台與高盛、摩根大通等美國投銀大咖一較高下。

德銀執行長蘇映（Christian Sewing）將擱置今明兩年的股利發放，並表示至2020年為止的整頓費用為74億歐元。「我們宣布了德銀數十年來最重要的改造計畫」，「這是個重新開始」，「我們正在建立一家更具獲利能力、更精簡、更創新且更富彈性的銀行。」。

德銀目前在全球約有9.15萬名員工，改革計畫的目標在2022年前將員工人數縮減至7.4萬人，約裁減20%人力。德銀也將新設立一個所謂的「壞帳銀行」，以逐漸減少風險資產，德銀約有價值740億歐元的風險資產。

但分析師對這項振衰起弊的計畫持謹慎看法，德銀股價8日在法蘭克福盤中重挫逾5%。Assenagon資產管理公司信用組合管理主管惠斯勒說，德銀須做對許多事，改革計畫才會成功。Union Investment投資組合經理人安內克說，這些步驟早就該做了，他並表示，相較於國際競爭對手，德銀將其成本收益比壓低至70%的目標，並不具雄心壯志。

德銀預定本月24日公布第2季財報，分析師預估，與整頓相關的成本將使該行出現28億歐元淨損（31億美元），全年將虧損。