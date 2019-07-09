希臘新總理上任 面臨五經濟考驗

2019-07-09 00:12 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



希臘新總理米左塔基斯 歐新社 分享 facebook 希臘新總理米左塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）8日宣誓就職後，將須火速解決五大經濟沈痾，包括財政穩定性、鉅額金融機構壞帳、投資疲弱、國營電力龍頭虧損，以及政府官僚體系癱瘓等問題。

新政府將8月國會短暫休議前推出減稅立法 ，預計2020年前上路，以刺激經濟活動和向投資人展示更友善的投資環境。米左塔基斯表示，會努力說服歐盟執委會，根據他將實現的更高成長率，放寬希臘的財政目標。

希臘第二大危機是金融危機留下來的800億歐元金融機構壞帳，希臘現任政府雖與歐盟執委會談過，希望依循義大利模式處理逾放款，但會談已停擺。知情人士說，希臘央行計劃將壞帳轉移到一個特殊目的工具，而新政府將會儘快把這項計畫送交歐盟。

在投資方面，為使投資人再度信任希臘，米左塔基斯基將立即推動延宕已久的Hellinikon機場改建計畫，包括開發豪華酒店、賭場、小港口與公寓等設施，以達成明年經濟成長率倍增至4%的目標。

米左塔基斯上任後的優先改革目標還有政府結構及運作，包括改革官僚制度、司法改革及貪腐問題，以及國營事業民營化，特別是能源部門。

希臘國營電力供應龍頭PPC深陷赤字泥淖，去年虧損逾5億歐元，今年第1季淨損暴增至2.05億歐元，遠高於去年同期的1,260萬歐元。PPC執行長帕納吉歐塔司基表示，新政府必須協助公司民營化。