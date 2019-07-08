愈來愈多機構調降蘋果投資評等 蘋果股價早盤跌2.5％

2019-07-08 22:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



華爾街Rosenblatt證券公司8日將蘋果股票的評等調降為「賣出」，成為第五家對蘋果看空的業者，也使蘋果股價早盤下跌2.5%。將蘋果評為「賣出」的機構之多，達到1997年來最高峰。

Rosenblatt證券公司分析師預測，基於蘋果銷售趨勢令人失望，「未來六到12個月將面臨基本性的惡化」。

不過，「賣出」並非華爾街分析師的共識。彭博資訊追蹤的57家機構中，23家仍建議「買進」，另外21家建議「持有」。

另外，Wedbush證券公司8日樂觀指出，在查詢亞洲市場後發現，「全球iPhone需求愈來愈正面」，並重申股價表現將「優於大盤」，目標為235美元。

今年來質疑蘋果業績的氛圍愈來愈濃。早在4月時， New Street研究公司及匯豐銀行將蘋果股票評為「賣出」；而在今年元月時，將蘋果評為「買進」的機構便已不過半，是2004年來首見。

花旗集團上周指出，蘋果在中國的銷售額「可能減半」，主因「品牌形象愛好者減少」。

分析師對蘋果股價轉趨審慎，主因iPhone手機的需求勢頭不確定，而美─中貿易戰也是一大逆風。由於iPhone銷售疲軟，蘋果元月時已下修營收展望，是20年來首次。

預料蘋果將於7月30日公布本年度第3季（4-6月）財報。