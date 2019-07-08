Blue Monday？蘋果早盤挫跌2% 評級遭降至「賣出 」

2019-07-08 22:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



蘋果公司（Apple）今（8日）股價開低走低，早盤一度跌逾2%。稍早科技網站AppleInsider報導，羅森布拉特證券（Rosenblatt Securities）認為，儘管蘋果實施庫藏股激勵股價反彈及財報展望趨穩，「蘋果股票的報酬率將遞減」，因此調降蘋果股票評級，且警告今年下半年iPhone的銷售可能令人失望。

羅森布拉特證券表示，「我們並未看空蘋果，蘋果仍有龐大的現金流以及有意義的庫藏股計畫」，但是「我們認為在未來6-12月，蘋果的基本面將惡化。」因此將蘋果的評級從「中性」調降至「賣出」，目標價則依舊維持在每股150美元。

羅森布拉特證券預測，iPhone新機銷售將「令人失望」，iPad銷售成長同樣將在2019年下半年放緩，而智慧音箱HomePod、無線耳機AirPod及智慧手表Apple Watch的銷售儘管將有所成長，「恐不足以支撐整體營收成長」。在服務方面，該券商認為儘管過去四至六季營收成長強勁，但Apple Music和Apple News+的成長力道將開始走疲。

尤其是iPhone，羅森布拉特證券指出，iPhone XS為蘋果「史上賣最差的機型之一」。iPhone X系列推出三款新機，使中價位的iPhone XS銷售遠不及其他機型。