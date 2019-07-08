自貿協定將生效 非洲進入全面開放時代？

2019-07-08 16:44 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



非洲將全面開放自由貿易？非洲聯盟7日宣布非洲自由貿易協定（AfCFTA）經過4年談判後即將生效，這項協議將涵蓋非洲13億人口，預計可以創造3兆美元商機。雖然協議對南非等製造業大國銷售產品有利，不過各國利益仍存在衝突，相關的貿易機制也需要資金建立，整個自貿協定仍面對許多挑戰。

非洲各國雨露均霑

根據《半島電視台》報導，雖然非洲不同區域都有區域貿易協定，不過非洲自由貿易協定可以將所有非洲國家加入，造福一些沒有加入小型區域的經濟體。非洲聯盟主席、埃及總統塞西表示，全世界發展的目光將轉向非洲，透過貿易協定可以讓非洲經濟快速發展。

協定規範各國需要消除大部分進口品的關稅，國際貨幣基金IMF預估短期內可以讓非洲總貿易量增加15到25%，如果其他議題也可以順利解決，甚至還可以有2倍的成長率。雖然非洲各區早有區域貿易優惠，但真的彰顯成效的，只有肯亞領導的東非共同體（EAC）。

各國仍有顧慮

不過《德國之聲》分析，整個非洲自貿協定仍需要面對很多挑戰。首先，非洲經濟大國奈及利亞主要收入是從石油而來，國內基礎工業仍較弱，雖然他們也簽了協定加入自貿協定，但還是擔心這會讓大量低價商品傾銷到該國，造成該國製造業無法跟進口品競爭。

另外，建構相關貿易機制的資金來源也是問題。各國政府都需要相關部門將自貿區規範納入本國法或海關中，貿易部門還需要為時常發生的貿易糾紛調解做準備，但非洲許多國家並沒有設置相關部門，整個自貿區制度的建立也是一大挑戰。

開放無法保障弱勢

《石英報》提到，以北美自由貿易區為例，貿易開放後產生許多投資、產業鏈調整的問題，非洲自貿區雖有規定需針對弱勢國家進行財政支援，讓他們可以在自貿區受惠。不過許多非洲國家尚未批准非洲跨區域主要資金來源非洲貨幣基金（AMF）的使用，因此弱勢國家在自貿區實行後，反而凶多吉少。

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