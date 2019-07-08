德意志銀行大刀改革 3年砍1.8萬名員工

2019-07-08 15:52 台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導



德意志銀行（Deutsche Bank）執行長蘇映（Christian Sewing）。 美聯社 分享 facebook

德意志銀行為了扭轉營運頹勢，大刀闊斧進行74億歐元組織重整計劃，這是公司數十年來最大一次改革計劃，預計退出全球股票、縮減投資銀行業務，未來3年將有1萬8000名員工捲鋪蓋走路。

根據《英國廣播公司》報導，德意志銀行第二季財報就會開始陸續提列組織重整計劃費用，預估將導致該季虧損28億歐元。 德意志銀行預計要裁撤的全球股票交易業務部門，主要設立在英國倫敦、美國紐約，這兩個分部的裁員情況將最明顯。

德意志銀行預期，至2020年全球總員工數會降到7萬4000人。執行長蘇映指出，「這是近數十年來最大一次的公司改革計劃。也是德意志銀行重新開始的契機，重新專注銀行業務與客戶經營，我們要回歸根本，讓我們再度全球銀行業的領導者。」

根據《路透》報導分析，德意志銀行將來會以企業金融為核心業務，尤其是財務與現金管理業務。

根據銀行業分析顧問公司Coalition報告，德意志銀行以往在企業金融業務是佼佼者，不過近年市場競爭日漸激烈下，2018年全球銀行金融交易市場排名已降至第五名。未來企業金融市場大餅不僅德意志銀行將會積極搶攻，包括高盛、匯豐、渣打等同業都將搶占商機，其中匯豐、渣打更有龐大的亞洲分行能夠提供歐洲客戶更好的金流服務。

德意志銀行已經有150年歷史，在歐洲乃至於全球金融業有舉足輕重的地位，但在金融海嘯後卻歷經營策略不佳、涉嫌幫俄羅斯黑幫洗錢、被美國司法部重罰72億美元誤導投資人的款項。另外，德意志銀行一度考慮與德國商業銀行合併業務，雙方談判卻後不歡而散。

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