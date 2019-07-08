影／伊朗提升濃縮鈾純度 川普放話：最好小心點

2019-07-08 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



伊朗在7日宣布要提升濃縮鈾純度到突破2015年核子協議的限制，美國總統川普對此提出警告，他說這項舉措是不好的，「伊朗最好謹慎點」。國務卿龐培歐也表示，伊朗若這樣作，將會面臨進一步的制裁。《CNN》分析指出，伊朗企圖藉此施壓歐盟來解除美國制裁，並等候川普下台，與下任美國政府簽訂新協議。

伊朗7日宣布，開始製造濃度超過核協議規範上限的3.67%濃縮鈾，給布什爾核電廠使用。伊朗雖然並未宣布要生產的濃縮鈾濃度，但伊朗官員先前曾說過，布什爾核電廠所需的濃縮鈾濃度為5%。伊朗副外長阿拉奇表示，美國以外的核協議國未能協助伊朗出售石油，所以才會採取此措施，並威脅若仍無進展，60天後會進一步縮減承諾。

對此，美國國務卿龐培歐8日率先出面警告，伊朗如果這樣作，將會面臨進一步的制裁。美國總統川普隨後也發出警告，要伊朗行事小心一點。「伊朗最好謹慎點，因為你為了一個理由而提高純度，我不會告訴你們那個理由是什麼。但這是不好的，他們最好謹慎點。」