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日韓貿易危機 南韓股市今跌幅在亞洲最重

2019-07-08 09:44經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

日韓貿易開打陰影下，南韓股市早盤下跌1.3%，三星電子一度大跌2.5%，SK海士力也下挫3.2%。南韓財政部長洪楠基向日本喊話，強調日本對出口南韓的三項關鍵原物料加強管制，日本自身的企業和全球經濟也會受害。

彭博資訊報導，南韓政府將會協調南韓和國際間受影響企業，積極回應日本的出口管制並尋求供應來源多元化。

南韓《東亞日報》未指明消息來源報導，三星的氟化氫庫存已經少於一個月。氟化氫和氟聚酰亞胺、光阻劑為日本限制出口南韓的三項關鍵材料之一，半導體業運用於清洗與蝕刻製程，來除去矽表面的氧化。

日韓貿易開戰，三星早盤股價下跌。 路透
日韓貿易開戰，三星早盤股價下跌。 路透
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