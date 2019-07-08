德銀74億歐元大整頓 重點一次看

2019-07-08 08:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



德意志銀行（Deutsche Bank）執行長蘇映（Christian Sewing）。 美聯社 分享 facebook

德意志銀行（Deutsche Bank）宣布大規模整頓計畫，執行長長蘇映（Christian Sewing）採取徹底手段削減與重塑德銀的全球營運。

彭博資訊指出，德銀7日宣布的重大變革中，最戲劇性的變動是計畫退出股票銷售與交易事業，其他業務也會精簡來降低成本與風險。

德銀這項重大整頓要點如下：

--投資銀行業務方面，退出股票銷售與交易，但保留集中焦點資產市場營運。著重其具有傳統優勢的金融、顧問、固定收益和貨幣。

--成立新的非核心事業部門，來掌理非策略性資產。740億歐元（830億美元）的風險資產和2,880億歐元的槓桿曝險將移入此部門。

--整頓可減少的調整後成本上看60億歐元。預定裁員職位達18,000個。有型資產回報率目標訂在2022年前到逹8%。

--整頓計畫估計在2022年之前將耗資74億歐元，其中51億元會在今年內列入一次性開支。

--成立新的企業銀行，做為德銀第四的事業部門、企業和商業客戶服務樞紐。

--零售銀行主管Frank Strauss、首席法規長Sylvie Matherat、投資銀行業務負責人Garth Ritchie均將離職。