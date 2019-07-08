台股ADR上周五漲跌互現 台積電隨費半下跌

2019-07-08 07:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR上周五漲跌互現，大致隨台股起伏，台積電跌近1%，費城半導體指數也跌逾1%。

台積電ADR高出台股的溢價縮為2.5%。

美股上周五轉跌，主要反映美國6月非農就業報告較預期強勁，令市場對聯準會（Fed）降息的預期降低。

道瓊工業指數上周五下跌0.2%，收在26,922.12點；標普500也收跌0.2%，那斯達克綜合指數則跌0.1%。

不過一周下來道瓊收高1.2%，標普500周線漲1.7%，那指收漲1.9%。三大指上周同步締造收盤紀錄新高，為17個月來首見，主因美中貿易戰休兵。

台灣加權股價指數上周五小漲9.83點收10,785.73點，台積電跌0.4%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 65.33 +0.24 66.20 -1.31

友達 AUO 9.26 +1.02 9.47 -2.20

中華電 CHT 114.51 -0.11 113.50 0.89

台積電 TSM 249.04 -0.99 243.00 2.48

聯電 UMC 13.78 -0.45 14.10 -2.25

資料來源：彭博