今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-07-08 06:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



亞洲股市看跌，隨美股上周五轉跌，主要反映美國6月非農就業報告較預期強勁，令市場對聯準會（Fed）降息的預期降低。以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際要聞：

●美股回檔，亞股今天看跌，該是獲利了結之時？

道瓊工業指數上周五下跌0.2%，收在26,922.12點；標普500也收跌0.2%，那斯達克綜合指數則跌0.1%。

不過一周下來道瓊收高1.2%，標普500周線漲1.7%，那指收漲1.9%。三大指上周同步締造收盤紀錄新高，為17個月來首見，主因美中貿易戰休兵。

近來美股利多浮現，包括美中恢復貿易磋商、就業市場強勁、Fed至少已考慮降息。然而，華爾街人士對於美股下半年的展望並不是太樂觀。由於美股總市值已增加5兆美元，接下來要維持漲勢並不容易。

National Securities首席市場策略師霍根表示：「今年的漲勢可能已反應完畢，標普500指數上半年已經漲了19%，但到年底時不會有這樣的水準。」摩根大通全球市場策略師亞薩瑞羅則說：「接下來有下行風險，是時候獲利了結或者重新布局了。」

●日韓貿易戰 愈演愈烈？

南韓政府正在總動員，以準備因應日本對韓出口管制爭端、擴大為日韓全面爆發「經濟戰」的最壞情況，包括密集與企業界領袖開會討論情勢、出手資助受影響企業、評估日本管制措施擴大至汽車、化學等產業的可能衝擊，且留意金融業面臨的風險。

韓聯社報導，三星電子副會長李在鎔最快周日前往日本，拜訪當地相關企業領袖，討論因應日本政府限制關鍵原物料出口南韓。南韓政府同時也對日本可能擴大管制項目預做準備；相關官員透露，多達100項工業產品被評估可能會是日本限制出口的目標。

同時，南韓財長洪楠基已與國內重量級企業的領導人就海外經濟情勢交換意見，包括周日與現代汽車集團副會長鄭義宣 、SK集團會長崔泰源、樂金集團會長具光謨等三大財閥領導人開會，南韓總統文在寅也預定10日會見企業界領袖。

首爾市政府也宣布，將提供100億韓元（1,000萬美元）、貸款利率為1.5%的緊急資金，援助受到日本出口限制影響的中小型科技業者，且這些企業也能向政府通報損失情況。

●土耳其里拉重挫 央行總裁遭總統撤換引發獨立性疑慮

土耳其里拉兌美元今天大跌逾3%，土國總統厄多安周末意外撤換央行總裁的決定引發降息可能超出預期的疑慮。截至香港時間凌晨3點06分，里拉兌美元報5.81，縮小了過去兩個月跑

贏全球的漲幅。里拉上周五在紐收報5.628。

●BDI指數攀至11個月高峰

彭博經濟學家指出，儘管貿易戰未歇，但運輸與物流市場的基準指數卻顯示全球經濟的相關領域情勢良好，成為貿易復甦的好預兆，例如波羅的海乾散貨運價指數（BDI）正延續6月的強勁漲勢並攀抵近11個月高點，上周累計飆漲逾28%，締造五年來最大的單周漲幅。

追蹤乾散貨商品船舶運價的BDI指數5日大漲2.4%至1,740點，為去年8月初以來最高，更寫下連16個交易日上漲紀錄，從海岬型、巴拿馬型到輕便極限型的船舶運費都在走高。這也反映鐵礦砂需求高漲已帶動較大型船舶運費漲價；該指數上周累計漲28.5%，為2014年8月15日當周以來最大漲幅。

●德銀啟動74億歐元大整頓

德意志銀行將退出證券業務並在第2季錄得淨虧損28億歐元（合31億美元），執行長Christian Sewing為提高獲利能力，著手收縮曾經強大的投資銀行部門。

根據周日發表的聲明，德意志銀行預計到2022年結束的重組認列74億歐元，用於支付激進的大規模改組，並將在今年和明年暫停派發股息。此次重組將削減約18,000個職位。